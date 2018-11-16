Vakıf Emeklilik’ten Genç BES fırsatı

Vakıf Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki gençlere özel Genç BES'i sundu. Gençler, aylık 74 liradan başlayan ödemelerle güvenli bir geleceğe ilk adımı atabilecek. Genç BES aynı zamanda eğitim danışmanlığı bilgi hattı, mesleki gelişim kursları, yabancı dil kursu ve kariyer koçluğu gibi ek faydalarla donatıldı.
KURS FIRSATI
Eğitim danışmanlığı bilgi hattı kapsamında; yılda bir kez organize edilen eğitim, sertifika ve kurs programları hakkında bilgi veriliyor. Katılımcılar kendilerini geliştirmek istedikleri kurslardan avantajlı fiyatlarla yararlanıyor. Uzman kariyer danışmanları ile bir araya gelerek gelecek planlaması konusunda da destek alabiliyorlar.
KURS FIRSATI
Eğitim danışmanlığı bilgi hattı kapsamında; yılda bir kez organize edilen eğitim, sertifika ve kurs programları hakkında bilgi veriliyor. Katılımcılar kendilerini geliştirmek istedikleri kurslardan avantajlı fiyatlarla yararlanıyor. Uzman kariyer danışmanları ile bir araya gelerek gelecek planlaması konusunda da destek alabiliyorlar.
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