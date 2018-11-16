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Paramparça

Dolce Gabbana’nın patcworklu u fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Etiket fiyatı 19 bin 950 lira olan pantolonun indirimli fiyatı ise 12 bin 968 lira...

Paramparça
Dünyaca ünlü lüks markaların her ürünü ateş pahası! Dolce&Gabbana'nın erkekler için tasarlanan ve paramparça bir görünüm sunan patchworklu, yıpratmalı u da buna bir örnek. Bu pantolon, 'de Beymen'in nde tam 19 bin 950 liraya satışa sunuldu. Halen yüzde 35 indirim uygulanan pantolona şimdi sahip olmak için 12 bin 968 lira ödemek gerekiyor. sitesinde söz konusu ürünün Mastercard'lılara özel yüzde 40 indirimli olduğu da belirtilirken; boru paça, normal bel, fermuar kapatmalı, yüzde 98 pamuk içeren jean pantolonun 5 cepli olduğu ifade ediliyor.



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