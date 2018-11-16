Dünyaca ünlü lüks markaların her ürünü ateş pahası! Dolce&Gabbana'nın erkekler için tasarlanan ve paramparça bir görünüm sunan patchworklu, yıpratmalı jean pantolonu da buna bir örnek. Bu pantolon, Türkiye'de Beymen'in internet sitesinde tam 19 bin 950 liraya satışa sunuldu. Halen yüzde 35 indirim uygulanan pantolona şimdi sahip olmak için 12 bin 968 lira ödemek gerekiyor. İnternet sitesinde söz konusu ürünün Mastercard'lılara özel yüzde 40 indirimli olduğu da belirtilirken; boru paça, normal bel, fermuar kapatmalı, yüzde 98 pamuk içeren jean pantolonun 5 cepli olduğu ifade ediliyor.
- Ekonomi
- 16.11.2018
- Gazete
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