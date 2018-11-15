Ticari davalarda arabulucu dönemi

1 Ocak 2018'den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında başlatılan ve büyük başarı yakalanan zorunlu arabuluculuk uygulamasının kapsamı genişliyor. AK Parti'nin teklifinin yasalaşmasıyla, alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda, zorunlu arabuluculuk uygulanacak. Söz konusu uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Böylece, ticari davalar, en fazla 1 ayda çözüme kavuşturulacak.
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
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