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davalarda arabulucu dönemi

Ticari davalarda arabulucu dönemi
1 Ocak ​2018'den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında başlatılan ve büyük başarı yakalanan zorunlu arabuluculuk uygulamasının kapsamı genişliyor. AK Parti'nin teklifinin yasalaşmasıyla, alacak ve tazminata ilişkin uyuşmazlıklarda, zorunlu arabuluculuk uygulanacak. Söz konusu uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Böylece, ticari davalar, en fazla 1 ayda çözüme kavuşturulacak.

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