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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 00:37
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’dan filmi

Kiğılı’dan 10 Kasım filmi
1938 doğumlu giyim markası , " Atatürk'ü Anma Günü" için ilgi çekici bir reklam filmi yayınladı. "Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir" diyen Kiğılı, 10 Kasım için hazırlanan filminde bir saygı belirtisi olan düğme iliklemekten yola çıktı ve düğmesi kopmuş ceketlerin düğmelerini 9 Kasım'da ücretsiz dikmek için mağazalarına beklediğini belirtti. Videoda "Kopmuş düğmelerinizi dikelim, 10 Kasım'da önümüzü birlikte ilikleyelim" denildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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