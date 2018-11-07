Ocak-Eylül döneminde 3.1 milyon net yeni abone kazanımıyla abone sayısını 44.7 milyona yükselten Türk Telekom, son 11 yılın rekor abone büyümesine imza attı. Türk Telekom, ilk 9 ayda 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak yüzde 12.7'lik yıllık büyüme rakamıyla son 10 yılın en yüksek gelir artışını da elde etti. Şirket, yüzde 26 ile son 10 yılın en yüksek ilk 9 ay FAVÖK artışını kaydetti. TL'nin dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybı Türk Telekom'un 3.6 milyar lira zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, kurlardaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom'un ilk 9 aydaki net kârı, yüzde 40 artışla 2.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Yılın ilk 9 aylık sonuçları sayesinde 2018'e ilişkin hedeflerimizi büyüttük" dedi.
Paul Doany, yıl sonu hedeflerini şöyle açıkladı:
Gelirde yıllık büyüme yüzde 13.
FAVÖK 8-8.2 milyar lira.
Yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme 4.2 milyar lira.
Paul Doany, yıl sonu hedeflerini şöyle açıkladı:
Gelirde yıllık büyüme yüzde 13.
FAVÖK 8-8.2 milyar lira.
Yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme 4.2 milyar lira.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.