Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammıyla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Pazar günü bu köşede emeklilerimizin yıl sonu maaş zamlarıyla ilgili tahminleri paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yıl sonu zam oranı yüzde 13,12 çıkmıştı. Yeni Ekonomi Programına göre bu oran yüzde 10,65 olarak hesaplanmıştı.
Bu oranlara göre memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zamları ise Merkez Bankası tahminine göre yüzde 13,62 (Yüzde 4+9,62) ve Yeni Ekonomi Programı'na göre yüzde 11.15 (Yüzde 4+7,65) olmuştu.
TOPLU SÖZLEŞMEYE FARK GELİYOR
Bu tahminlerin dışında gerçekleşen enflasyon oranları da bize ipuçları veriyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte son 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri son 6 aylık oran kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de son 6 ayda oluşan enflasyona göre fark alıyor.
Temmuz zammı yüzde 3.5 olan memurlar ve emekli memurlar bunun üzerindeki enflasyonu fark olarak alırken toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4'lük zamma ilave ediyor.
BU ORAN CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
FARK KESİNLEŞMİŞ OLDU
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı.
Kesin fark ise Kasım ve Aralık enflasyonuyla belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri tüm emeklilerin ve memurların zam oranını ortaya koyacak.
YENİ ASIR
Bu oranlara göre memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zamları ise Merkez Bankası tahminine göre yüzde 13,62 (Yüzde 4+9,62) ve Yeni Ekonomi Programı'na göre yüzde 11.15 (Yüzde 4+7,65) olmuştu.
TOPLU SÖZLEŞMEYE FARK GELİYOR
Bu tahminlerin dışında gerçekleşen enflasyon oranları da bize ipuçları veriyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte son 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri son 6 aylık oran kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de son 6 ayda oluşan enflasyona göre fark alıyor.
Temmuz zammı yüzde 3.5 olan memurlar ve emekli memurlar bunun üzerindeki enflasyonu fark olarak alırken toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4'lük zamma ilave ediyor.
BU ORAN CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
FARK KESİNLEŞMİŞ OLDU
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı.
Kesin fark ise Kasım ve Aralık enflasyonuyla belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri tüm emeklilerin ve memurların zam oranını ortaya koyacak.
YENİ ASIR
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