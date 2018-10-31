Sınırları aşacağız

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirten JollyTur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Ekonomilerde yaşanan dönemsel değişikliklerde iş insanları olarak bizlerin daha fazla çalışması, daha fazla gayret sarf etmesi, daha fazla tüketim ekonomisinden, üretim ekonomisine geçmenin yollarına başvurması lazım" dedi. Bu süreçte devreye alınan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' seferberliğinin çok doğru bir adım olduğunu belirten Vardar, yaşanan bu sıkıntılı sürecin orta ve uzun vadede çözüleceğine inandıklarını belirtti.
JollyTur'un yakın gelecekte uluslararası bir markaya dönüşmesi için çalıştıklarını aktaran Vardar, "Yeni teknoloji yatırımımızın hayata geçmesine paralel şirket içerisinde yeni kanallar da oluşturduk. Belirli departmanlarda daha da büyüyeceğiz. Uçak biletleri, şehir otelciliği kısmında, resort oteller anlamında da belirli sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdama ve büyümeye devam ediyoruz. Büyümede sınırları aşıyoruz" diye konuştu.
VARDAR: ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ
2019'da yaz sezonuna dair değerlendirmelerde bulunan Vardar, "Dövize endeksli maliyetlerin artışı beraberinde turizmde iç pazar fiyat artışlarını getirecek. Türk misafirlerimiz için 'Erken Rezervasyon' dönemi çok daha tercih edilir olacak. Geçmiş senelerde belirli dönemlerde, özellikle turist potansiyelindeki düşüşle beraber birtakım boşluklar oldu. Misafirlerimiz yaz döneminde de erken rezervasyon dönemindeki fiyatlara yakın fiyatlardan istifade etti. Ancak bu sezon çok ciddi fiyat farklılıklarıyla karşılaşacağız. Türk misafirlerimizin, aralık, ocak ve şubat aylarında uygulanacak olan erken rezervasyon avantajlarından faydalanmasını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.
JollyTur'un yakın gelecekte uluslararası bir markaya dönüşmesi için çalıştıklarını aktaran Vardar, "Yeni teknoloji yatırımımızın hayata geçmesine paralel şirket içerisinde yeni kanallar da oluşturduk. Belirli departmanlarda daha da büyüyeceğiz. Uçak biletleri, şehir otelciliği kısmında, resort oteller anlamında da belirli sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdama ve büyümeye devam ediyoruz. Büyümede sınırları aşıyoruz" diye konuştu.
VARDAR: ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ
2019'da yaz sezonuna dair değerlendirmelerde bulunan Vardar, "Dövize endeksli maliyetlerin artışı beraberinde turizmde iç pazar fiyat artışlarını getirecek. Türk misafirlerimiz için 'Erken Rezervasyon' dönemi çok daha tercih edilir olacak. Geçmiş senelerde belirli dönemlerde, özellikle turist potansiyelindeki düşüşle beraber birtakım boşluklar oldu. Misafirlerimiz yaz döneminde de erken rezervasyon dönemindeki fiyatlara yakın fiyatlardan istifade etti. Ancak bu sezon çok ciddi fiyat farklılıklarıyla karşılaşacağız. Türk misafirlerimizin, aralık, ocak ve şubat aylarında uygulanacak olan erken rezervasyon avantajlarından faydalanmasını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.