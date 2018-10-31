Hep birlikte başaracağız

Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, Türkiye'nin gelişen ekonomisine değindi. 2023 hedeflerine Türkiye'nin birlikte çalışması halinde ulaşılabileceğini belirten Hüsnü Akhan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına beş kala, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye odaklandığımız bu süreçte ancak birlikte çalışarak başarıya ulaşabiliriz" dedi.
EN GÜZEL ÖRNEK
Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yakaladığı büyüme hızının hedeflere ulaşılabileceğini gösterdiğinin altını çizen Akhan, Türkiye'nin dinamik yapısı, genç nüfusu, ekonomik dayanıklılığının bu yoldaki en büyük destekçi olacağını söyledi. Akhan, "Biz de Doğuş Grubu olarak bu hedefe ulaşmada üzerimize düşen görevlerin bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin dünya sıralamasında ulaşmak istediği yer, bizim için sadece bir basamak numarasından çok daha fazlasını temsil ediyor. Ülkemizin ağır sanayisi, fabrikaları, üretim tesisleri kadar hizmet sektöründe yakaladığı başarı da ekonomimizin daha sağlam ve bükülmez olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.
ORKESTRA GİBİ DENİZDE TARİH YAZIYORUZ ÇALIŞMALIYIZ
Önümüzde beş yıllık süreç olduğunu hatırlatan Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, "Bu dönemde bir orkestranın üyeleri gibi tek başına mükemmel ve aynı zamanda bir bütün olarak yakalayacağımız uyum, ülkemizin başarısının mutlak garantisidir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
EN GÜZEL ÖRNEK
Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yakaladığı büyüme hızının hedeflere ulaşılabileceğini gösterdiğinin altını çizen Akhan, Türkiye'nin dinamik yapısı, genç nüfusu, ekonomik dayanıklılığının bu yoldaki en büyük destekçi olacağını söyledi. Akhan, "Biz de Doğuş Grubu olarak bu hedefe ulaşmada üzerimize düşen görevlerin bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin dünya sıralamasında ulaşmak istediği yer, bizim için sadece bir basamak numarasından çok daha fazlasını temsil ediyor. Ülkemizin ağır sanayisi, fabrikaları, üretim tesisleri kadar hizmet sektöründe yakaladığı başarı da ekonomimizin daha sağlam ve bükülmez olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.
ORKESTRA GİBİ DENİZDE TARİH YAZIYORUZ ÇALIŞMALIYIZ
Önümüzde beş yıllık süreç olduğunu hatırlatan Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, "Bu dönemde bir orkestranın üyeleri gibi tek başına mükemmel ve aynı zamanda bir bütün olarak yakalayacağımız uyum, ülkemizin başarısının mutlak garantisidir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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