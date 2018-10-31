Emlak satışı rekora koşuyor

Yabancıların vatandaşlık kazanabilmesi için gereken 1 milyon dolarlık ev alma şartının 250 bin dolara inmesi, beklenen etkiyi hemen gösterdi. Döviz kurundaki artışın da etkisiyle eylül ayında Türkiye'de yabancıların satın aldığı konut sayısı ilk defa 5 bin sınırını aşarak yüzde 151,1'lik artışla 5 bin 615 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın eylül ayında yabancılara 2 bin 236 konut satışı yapılmıştı. Bu yılın 9 ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,5 artış göstererek 24 bin 155 oldu. Geçen yılın tamamında 22 bin 234 konut satışı göz önüne alındığında, 2018'de yabancılara konut satışının 30 bini geçmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıllarda ise bu rakamın daha da artması bekleniyor.
'SEKTÖR HAREKETLENDİ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut sahibi olma oranının son dönemde oldukça yükseldiğini belirterek "Biz bir düzenleme yaptık. Düzenlemede (Vatandaşlık için alınması gereken ev bedelini) 250 bin dolara düşürdük. Daha önce 1 milyon dolardı. Bu düşürmeyle birlikte çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor" dedi. Bu durumun gayrimenkul sektörümüz açısından olumlu bir gelişme olduğunu da vurgulayan Murat Kurum, "Projelerimizi tüm ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Sektörümüze, şehirlerimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyoruz. Bu ilgi giderek artacak. Önümüzdeki sene beklentim yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk alacağını bekliyorum" diye konuştu...
İSTANBUL VE ANTALYA REVAÇTA
Yabancıların konut alımında ilk tercihi yine İstanbul oldu. Bu yılın 9 ayında yabancıya İstanbul'da 7 bin 895 konut satıldı. İstanbul'u 5 bin 237 konutla Antalya, bin 719 konutla Bursa, bin 321 konutla Yalova, bin 212 konutla Ankara ve bin 34 konutla Trabzon takip etti. Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Her 100 konuttan 33'ü İstanbul, 22'si Antalya'da satılıyor.
'SEKTÖR HAREKETLENDİ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut sahibi olma oranının son dönemde oldukça yükseldiğini belirterek "Biz bir düzenleme yaptık. Düzenlemede (Vatandaşlık için alınması gereken ev bedelini) 250 bin dolara düşürdük. Daha önce 1 milyon dolardı. Bu düşürmeyle birlikte çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor" dedi. Bu durumun gayrimenkul sektörümüz açısından olumlu bir gelişme olduğunu da vurgulayan Murat Kurum, "Projelerimizi tüm ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Sektörümüze, şehirlerimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyoruz. Bu ilgi giderek artacak. Önümüzdeki sene beklentim yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk alacağını bekliyorum" diye konuştu...
İSTANBUL VE ANTALYA REVAÇTA
Yabancıların konut alımında ilk tercihi yine İstanbul oldu. Bu yılın 9 ayında yabancıya İstanbul'da 7 bin 895 konut satıldı. İstanbul'u 5 bin 237 konutla Antalya, bin 719 konutla Bursa, bin 321 konutla Yalova, bin 212 konutla Ankara ve bin 34 konutla Trabzon takip etti. Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Her 100 konuttan 33'ü İstanbul, 22'si Antalya'da satılıyor.
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