100 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye'nin zor ve hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi bu zorlukları aşabilecek güçte ve potansiyeldedir. Ekonomik bir savaş söz konusu. Sakin olup işimize odaklanmalıyız. Hükümetin açıkladığı ekonomik program ve önlemlerin başarıya ulaşması için sektör olarak her türlü desteğe hazırız. Tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla, gereken adımların atılmasıyla bu hassas süreci atlatacağımıza inancımız tamdır. Sektör olarak tüm paydaşlarımızla ülkemizin yanındayız" dedi.
Turizm sektöründen 2017'de 26.2 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlatan Bayındır, "Bu yıl ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30.6'lık artış yaşandı. Bu trendin devam etmesini, yılsonu itibariyle de bu artış oranının gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. "Turizmde hedefimiz büyük" diyen Bayındır, 2018'de 40 milyon ziyaretçi 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşılacağına inandıklarını söyledi. Turizm sektöründe bugüne kadar yatırımların tutarının 100 milyar dolara yaklaştığını aktaran Bayındır, şöyle devam etti:
"Türkiye turizmi geçtiğimiz 30 yılda eşine az rastlanır gerçek bir başarı öyküsüne imza attı. Dünya turizminin baş aktörlerinden biri haline geldi. Turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler her geçen gün değişiyor. Özellikle de fiyat-kalite oranında Türkiye'yi üst lige çıkaracak uygulamaların ortaya konması şart."
DOLULUKLAR YÜZDE 70'i AŞTI
2018 yılının pozitif geçtiğini belirten Bayındır, "Bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 23 artış gerçekleşti ve 27 milyon yabancı turist geldi. Yılın ziyaretçi sayısı açısından çift haneli artışla bitmesini bekliyoruz. Konaklama sektörü de yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70'in üzerinde seyretti" dedi.
Turizm sektöründen 2017'de 26.2 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlatan Bayındır, "Bu yıl ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30.6'lık artış yaşandı. Bu trendin devam etmesini, yılsonu itibariyle de bu artış oranının gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. "Turizmde hedefimiz büyük" diyen Bayındır, 2018'de 40 milyon ziyaretçi 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşılacağına inandıklarını söyledi. Turizm sektöründe bugüne kadar yatırımların tutarının 100 milyar dolara yaklaştığını aktaran Bayındır, şöyle devam etti:
"Türkiye turizmi geçtiğimiz 30 yılda eşine az rastlanır gerçek bir başarı öyküsüne imza attı. Dünya turizminin baş aktörlerinden biri haline geldi. Turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler her geçen gün değişiyor. Özellikle de fiyat-kalite oranında Türkiye'yi üst lige çıkaracak uygulamaların ortaya konması şart."
DOLULUKLAR YÜZDE 70'i AŞTI
2018 yılının pozitif geçtiğini belirten Bayındır, "Bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 23 artış gerçekleşti ve 27 milyon yabancı turist geldi. Yılın ziyaretçi sayısı açısından çift haneli artışla bitmesini bekliyoruz. Konaklama sektörü de yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70'in üzerinde seyretti" dedi.
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