7/24 ayaktayız sahadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı' toplantısında konuştu. Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olduğunu anımsatarak, "Piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa önceki gün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede güçlü refleksler geliştirmek, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız" dedi. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin politikası süreciyle alakalı adımları atmaya başladıklarını aktaran Albayrak, "Bu yıl mali ve bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte" diye konuştu. Albayrak, "Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliği, bilançoları, kârlılık oranları ile Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bilançoya sahip" ifadesini kullandı.
KOBİ'LERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
KOBİ Destek Kredisi'yle firmalara düşük faiz imkanı sağlandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ'lerimiz çalıştıkları banka şubesine başvurabilecek. Kredi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak" dedi. Projeye; Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destek oluyor.
KOBİ'LERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
KOBİ Destek Kredisi'yle firmalara düşük faiz imkanı sağlandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ'lerimiz çalıştıkları banka şubesine başvurabilecek. Kredi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak" dedi. Projeye; Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destek oluyor.
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