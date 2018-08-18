Jackie Chan’li tanıtım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tatil cennetlerini tanıtmak için sinema, müzik ve edebiyat dünyasının ünlü isimleriyle temasa geçecek. Uzakdoğu turizm pazarına yönelen Bakanlık, 1 milyon Çinli turisti Türkiye'ye çekmek için Jackie Chan ile tanıtım kampanyaları yapmaya hazırlanıyor. Çin'de 2018 yılının 'Türkiye Yılı' olarak kutlanmasını değerlendiren Turizm Bakanlığı, Çin'le turizm işbirliğini geliştirmek için Jackie Chan ile görüşmelere başlayacak. Dünyaca ünlü Çinli film yıldızı anlaşma sağlanırsa Çin ve Türkiye arasında turizm tanıtım elçiliğini üstlenecek. Yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Çin'den her ay 10 büyük turist kafilesinin ülkemize getirilmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelen 200 binin üzerindeki Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarması planlanan projeyle başta Kapadokya, İstanbul, Göbeklitepe ve Efes'in yanı sıra Konya ve Mevlana Müzesi de ziyaret edilecek.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.