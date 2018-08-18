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’li tanıtım

Jackie Chan’li tanıtım
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'nin tatil cennetlerini tanıtmak i sinema, müzik ve edebiyat dünyasının ünlü isimleriyle temasa geçecek. Uzakdoğu pazarına yönelen Bakanlık, 1 milyon Çinli turisti Türkiye'ye çekmek için Jackie Chan ile tanıtım kampanyaları yapmaya hazırlanıyor. Çin'de 2018 yılının 'Türkiye Yılı' olarak kutlanmasını değerlendiren Turizm Bakanlığı, Çin'le turizm işbirliğini geliştirmek için ile görüşmelere başlayacak. Dünyaca ünlü Çinli film yıldızı anlaşma sağlanırsa Çin ve Türkiye arasında turizm tanıtım elçiliğini üstlenecek. Yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Çin'den her ay 10 büyük kafilesinin ülkemize getirilmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelen 200 binin üzerindeki Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarması planlanan projeyle başta Kapadokya, , Göbeklitepe ve Efes'in yanı sıra ve Mevlana Müzesi de ziyaret edilecek.


BURAK ERDEM ÇELİK
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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