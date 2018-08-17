VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, 2018'in ilk yarısında sektör ortalamasının üstünde büyüdüklerini dile getirdi. Stahl, "Türkiye'deki ikinci yılımızı geride bıraktık. Özellikle ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye'nin gündemi seçimlere yoğunlaşırken, ihtiyari reasürans bu gündemden etkilenmeden olumlu seyir izledi. Şirketimiz de hedeflerine paralel olarak yüzde 30 büyüdü. Hizmet verdiğimiz mühendislik ve inşaat, ticari ve sinai yangın, sanat eserleri ile enerji sektör riskleri reasürans kabulleri alanlarının hepsinde hedeflerimizi ayrı ayrı tutturduk. Bu başarı grubumuzun finansal gücünü ortaya koyuyor" dedi.
VHV Reasürans’ta büyüme sürüyor
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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