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10 bin çiftçiye ulaştı

10 bin çiftçiye ulaştı
OYAK Grubu şirketlerinden , 'Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda' projesinin ilk etabını tamamladı. Hazırlanan özel TIR, 15 Temmuz'da 'dan yola çıktı ve 'nin 7 bölgesine giderek 19 şehir 30 ilçede çiftçilerle buluştu. Çiftçilere akıllı tekniklerinin anlatıldığı TIR ile 10 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. Bu yıl ilk etabı tamamlanan projeyle ilgili Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Daha ilk yılda 10 bine yakın çiftçiye direkt, 100 bine dolaylı olarak ulaştık ve Türkiye'nin tarım sorunları haritasını çıkarmak için önemli adım attık" dedi.
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