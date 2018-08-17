OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, 'Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda' projesinin ilk etabını tamamladı. Hazırlanan özel TIR, 15 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktı ve Türkiye'nin 7 bölgesine giderek 19 şehir 30 ilçede çiftçilerle buluştu. Çiftçilere akıllı tarım tekniklerinin anlatıldığı TIR ile 10 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. Bu yıl ilk etabı tamamlanan projeyle ilgili Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Daha ilk yılda 10 bine yakın çiftçiye direkt, 100 bine dolaylı olarak ulaştık ve Türkiye'nin tarım sorunları haritasını çıkarmak için önemli adım attık" dedi.
10 bin çiftçiye ulaştı
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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