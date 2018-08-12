Türkiye hattını BİP'e 2. numara olarak ekleyen Avrupa'da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanmaya başladı. Kullanıcılar Lifecell One paketi sayesinde, yılda bir ödeme yapıp 12 ay kullanacak. Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir "Paketi alanların hatları 15 ay yükleme yapılmasa da kapanmayacak" dedi.
Gurbetçiye indirimli görüşme
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.