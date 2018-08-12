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Gurbetçiye indirimli görüşme

Gurbetçiye indirimli görüşme
Türkiye hattını BİP'e 2. numara olarak ekleyen Avrupa'da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanmaya başladı. Kullanıcılar Lifecell One paketi sayesinde, yılda bir ödeme yapıp 12 ay kullanacak. Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir "Paketi alanların hatları 15 ay yükleme yapılmasa da kapanmayacak" dedi.
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