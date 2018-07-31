Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya, 1 Ocak- 29 Temmuz döneminde havayoluyla gelen yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 6 milyon 853 bin 898 oldu. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 1-29 Temmuz''da Antalya Havalimanı'na 2 milyon 40 bin 105, Gazipaşa Havalimanı'na 60 bin 141 olmak üzere toplam 2 milyon 100 bin 246 yabancı yolcu geldi. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yabancı yolcu sayısında yüzde 21 artış kaydedildi.
Antalya’ya turist akını
Etiketler: Antalya , Antalya Havalimanı , Türkiye , TURİZM
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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