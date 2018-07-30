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’den eğitim seferberliği

OYDER’den eğitim seferberliği
Türkiye'deki otomobil yetkili satıcılarını (Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği) temsil ediyor. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörde eğitim ihtiyacının gittikçe arttığını ve bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Şahsuvaroğlu, "Artık adımlarını atmaya başladığımız OYDER Akademi programımız var. Projemizde 3 tane eğitim planımız bulunuyor. İlk olarak ikinci el satış danışmanı eğitim programımız var. İkinci eğitim planımız servis müdürleri eğitimi. Üçüncü noktada ise bizim hasar atölyelerindeki verimliliğin artırılması için eğitim çalışmaları hazırlıyoruz" dedi.


Halit BOLKAN
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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