Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan Ferrero, İtalya'da bir iş arama sitesine verdiği ilan ile Nutella için 'tadımcı' aradıklarını duyurdu. Tatlı yapımında kullanılan gıdaların tadımını yapabilecek 60 kişi aranan ilanda; adayların 'kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı ve öğrenmeyi zevk alacak' ve tecrübeli kişilerden oluşması gerektiği belirtiliyor. Adaylarda aranan diğer şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olması ve gıda alerjisi gibi bazı önemli hastalıkları olmaması. Başvurular arasından seçilen adaylar, Eylül'de başlayacak 3 aylık bir eğitim ile uzmanlık kursu alacak. Adaylara bu süre içerisinde ödeme de yapılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, işe alınacak. Yarı zamanlı olarak haftada 2 gün, günde 2 saat çalışacak tadımcılar, 5 bin euro maaş alacak.
Tatlı kazanç
İtalyan Ferrero, Nutella için ilanla 60 ‘tadımcı’ arıyor. Haftada 2 gün, günde 2 saat çalışacak tadımcıların maaşı ise 5 bin euro olacak
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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