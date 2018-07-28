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Müşteriler için işbirliği yaptılar

Müşteriler için işbirliği yaptılar
Turkcell Global Bilgi ile Katılım Emeklilik işbirliğine gitti. Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre; Albaraka ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın güç birliğinden doğan Katılım Emeklilik, çağrı merkezi hizmetleri için 'yi tercih etti. İşbirliği kapsamında Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik'in müşteri hizmetlerini Edirne'deki lokasyonundan yönetecek. Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleriyle Katılım Emeklilik'in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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