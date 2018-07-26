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’dan ekonomi atılımı

Bursa’dan ekonomi atılımı
Ticaret ve Sanayi Odası () kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla 'Yüksek İstişare Kurulu'nu (YİK) oluşturdu. 22 işadamını aynı platformda buluşturan BTSO'nun Başkanı İbrahim Burkay, "Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz makro projelerimiz sayesinde Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç olacağız" dedi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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