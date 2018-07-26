Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla 'Yüksek İstişare Kurulu'nu (YİK) oluşturdu. 22 işadamını aynı platformda buluşturan BTSO'nun Başkanı İbrahim Burkay, "Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz makro projelerimiz sayesinde Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç olacağız" dedi.
Bursa’dan ekonomi atılımı
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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