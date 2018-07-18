İstanbul Sanayi Odası (İSO), 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun 2016'da 82.2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017'de yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar TL'ye yükseldi. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 2017'de üretimden satışlara göre ilk sırayı 309.4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309.2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat'ın oldu. Üçüncü sırada ise 308.3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016'nın ardından 2017 yılında sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti" dedi.
107.6 Milyarlık hamle
Etiketler: 500 Büyük Sanayi Kuruluşu , büyük sanayi kuruluş araştırma , Erdal Bahçıvan , Türkiye , TL , İSO
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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