Kanser tedavisinde devrim

Ücretsiz kanser ameliyatı uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma hayata geçti. Özel hastanelerde yapılan kanser ameliyatlarının tamamı ücretsiz yapılacak. Böylelikle SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde yoğun bakımın yanı sıra, kemoterapi, organ nakli, ilik naklinin yanı sıra kanser cerrahisi tedavileri ücretsiz hale geldi. Kanser cerrahi tedavilerini gerçekleştirilen özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldıkları cerrahi ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı. Sağlık Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, "Dünyanın hiçbir ülkesinde devlet, özeldeki kanser cerrahisini karşılamıyor. Biz yeni uygulamayla kanser hastaları ister devlet isterse özel hastanede olsun, cerrahi işlemleri karşılığında 1 kuruş ödemeyecek. Özel hastanelerin ücretlerini devlet karşılayacak" dedi.
HASTANE KAPATILACAK
Özel hastanelerin kanser cerrahisinde hastaya hiçbir isim altında herhangi bir ücret çıkaramayacağını ifade eden Gümüş, "Kanser cerrahisinde hastaya fark ödeten hastaneye kapatma cezası vereceğiz" dedi.
ÖZEL HASTANELER ÜCRETSİZ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, seçim öncesi verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Özel hastanelerde kanser hastalarımızdan hiçbir fark alınmayacak. Kanser tedavisi için bugüne kadar yıllık 240 milyon ödüyorken, bunu 750 milyon liraya çıkardık" dedi.
Safure CANTÜRK
HASTANE KAPATILACAK
Özel hastanelerin kanser cerrahisinde hastaya hiçbir isim altında herhangi bir ücret çıkaramayacağını ifade eden Gümüş, "Kanser cerrahisinde hastaya fark ödeten hastaneye kapatma cezası vereceğiz" dedi.
ÖZEL HASTANELER ÜCRETSİZ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, seçim öncesi verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Özel hastanelerde kanser hastalarımızdan hiçbir fark alınmayacak. Kanser tedavisi için bugüne kadar yıllık 240 milyon ödüyorken, bunu 750 milyon liraya çıkardık" dedi.
Safure CANTÜRK
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