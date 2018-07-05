Gıdaya fren

Enflasyonda 2.6 puanlık yükselişin 1.4 puanı gıda tarafından geldi. Mutfak enflasyonunun frenlenmesi için tarlaya inen Gıda Komitesi kararlarının hızlı şekilde yaşama geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aracılık ücretlerinin aşağı çekilmesi, küçük çiftçinin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında vergi teşviği, üreticiye teminat desteği, gıda faturasından kaynaklı hizmet fiyatlarında esneklik, tarımsal üretime özel fon gibi adımların yer aldığı plan devreye girecek. Uluslararası standartlara tam uyum sağlanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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