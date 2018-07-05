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ya fren

Gıdaya fren
Enflasyonda 2.6 puanlık yükselişin 1.4 puanı tarafından geldi. Mutfak unun frenlenmesi için tarlaya inen Gıda Komitesi kararlarının hızlı şekilde yaşama geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aracılık ücretlerinin aşağı çekilmesi, küçük çiftçinin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında vergi teşviği, üreticiye teminat desteği, gıda faturasından kaynaklı hizmet fiyatlarında esneklik, tarımsal üretime özel fon gibi adımların yer aldığı plan devreye girecek. Uluslararası standartlara tam uyum sağlanacak.


Hazal ATEŞ
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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