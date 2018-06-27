Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektriklihibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0.8 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede gelişecek elektrikli-hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edildi.
Elektrikli araca vergi ayarı
Etiketler: ekonomi bakanlığı , enerji
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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