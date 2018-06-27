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Elektrikli araca vergi ayarı

Elektrikli araca vergi ayarı
Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektriklihibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0.8 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. 'ndan yapılan açıklamada, ülkede gelişecek elektrikli-hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edildi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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