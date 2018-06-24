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’de büyük yarış başladı

TİM’de büyük yarış başladı
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin erkene alınması nedeniyle, 'in daha önce 24 Haziran'da yapılması planlanan genel kurulu, 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda 'nin gözde kurumunun yeni başkanı seçilecek. Başkanlık yarışı için Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki ve, İsmail Gülle adaylıklarını ilan etti. , halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı. Adaylardan ise 2003-2018'de Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdü. Gülle, şu an Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.
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