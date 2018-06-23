TURKCELL'in 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonuyla 2016'dan bu yana hayata geçirdiği veri merkezlerinin sonuncusu olan 'İzmir Veri Merkezi' açıldı. 250 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen merkezin açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaparken, açılışta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da hazır bulundu. Terzioğlu, "Türkiye şu anda verisinin yaklaşık yüzde 96'sını yurt dışında saklıyor. İzmir Veri Merkezi, Ege'nin en büyük veri merkezi olmasının yanı sıra Gebze Veri Merkezi'nde olduğu gibi Tier 3 sertifikalarıyla da dikkati çekiyor. Ankara ve Çorlu veri merkezlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki yatırım miktarımız 4 yılda 2 milyar lirayı bulacak" dedi.
Türkiye’nin verisine 2 milyarlık yatırım
Etiketler: Veri Merkezi , Binali Yıldırım , Ahmet Akça , kaan terzioğlu , Türkiye , Ankara , İzmir
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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