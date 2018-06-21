Faizler düştü ev satışı arttı

Konut kredisinde faizlerin düşmesiyle satışlar artıya geçti. Şubat, Mart ve Nisan'da önceki yılın aynı aylarına göre düşen konut satışları, Mayıs'ta yüzde 2.7 artarak 119 bin 655'e yükseldi.
YENİ REKORA DOĞRU
Sektör temsilcileri, faiz oranlarının bu şekilde sürmesi halinde ilk 4 aydaki gerilemenin telafi edilip yeni rekor kırılacağı görüşünde birleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Mayıs ayında İstanbul 20 bin 61 konut satışı ile en yüksek payı alırken; İstanbul'u 11 bin 919 konut satışı ile Ankara, 7 bin 28 konut satışı ile İzmir takip etti. En az konut ise 12 adet ile Hakkari'de satıldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Mayıs ayında 36 bin 865 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.1 oranında artarak 2 bin 415 adet oldu. Mayıs'ta Türkiye'den en çok konutu Iraklılar aldı. Iraklılar, geçen ay 407 adet konut alımı gerçekleştirdi.
YENİ REKORA DOĞRU
Sektör temsilcileri, faiz oranlarının bu şekilde sürmesi halinde ilk 4 aydaki gerilemenin telafi edilip yeni rekor kırılacağı görüşünde birleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Mayıs ayında İstanbul 20 bin 61 konut satışı ile en yüksek payı alırken; İstanbul'u 11 bin 919 konut satışı ile Ankara, 7 bin 28 konut satışı ile İzmir takip etti. En az konut ise 12 adet ile Hakkari'de satıldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Mayıs ayında 36 bin 865 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.1 oranında artarak 2 bin 415 adet oldu. Mayıs'ta Türkiye'den en çok konutu Iraklılar aldı. Iraklılar, geçen ay 407 adet konut alımı gerçekleştirdi.
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