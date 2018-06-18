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Gençlere havacılık eğitimi

Gençlere havacılık eğitimi
Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun her yıl 60 binden fazla gence verdiği ücretsiz havacılık kurslarıyla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırdığını belirtti. Üniversitesi, uçuş akademisi, 380 şubesiyle bünyesinde yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan 'nin milletten aldığı yardımlarla faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Atılgan, "Havacılık hassas ve pahalı bir iş. Milletin desteğiyle bu eğitimleri ücretsiz vermeyi sürdüreceğiz. Eğitimler, uluslararası havacılık standartlarına göre düzenleniyor."
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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