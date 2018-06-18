Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun her yıl 60 binden fazla gence verdiği ücretsiz havacılık kurslarıyla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırdığını belirtti. Üniversitesi, uçuş akademisi, 380 şubesiyle bünyesinde yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan THK'nin milletten aldığı yardımlarla faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Atılgan, "Havacılık hassas ve pahalı bir iş. Milletin desteğiyle bu eğitimleri ücretsiz vermeyi sürdüreceğiz. Eğitimler, uluslararası havacılık standartlarına göre düzenleniyor."
Gençlere havacılık eğitimi
Etiketler: THK
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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