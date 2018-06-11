Haziran ayında özel fırsatlar

BMW: Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları'nda BMW 116d, BMW 118i ve BMW 318i sedan otomobiller için 36 ay vadeli ve yüksek tutarda son ödemeli esnek kredi seçeneği sunuluyor. Yeni kredi seçeneğini klasik balon ödemeli kredilerden ayıran en önemli özellik, son ödeme tutarının otomobilin anahtar teslim fiyatının (tescil hariç) yarısına kadar yükseltilebilmesi. Böylece BMW 118i için 2 bin 33, BMW 116d için 2 bin 294 ve BMW 318i Sedan için 2 bin 703 liradan başlayan aylık ödemeler mümkün oluyor. BMW 118i, BMW 116d, BMW 218i Coupe ve 216d Active Tourer için 50 bin lira, 18 ay sıfır faiz oranlı kredi fırsatı 14 Haziran'a kadar sunulacak.
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BMW: Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları'nda BMW 116d, BMW 118i ve BMW 318i sedan otomobiller için 36 ay vadeli ve yüksek tutarda son ödemeli esnek kredi seçeneği sunuluyor. Yeni kredi seçeneğini klasik balon ödemeli kredilerden ayıran en önemli özellik, son ödeme tutarının otomobilin anahtar teslim fiyatının (tescil hariç) yarısına kadar yükseltilebilmesi. Böylece BMW 118i için 2 bin 33, BMW 116d için 2 bin 294 ve BMW 318i Sedan için 2 bin 703 liradan başlayan aylık ödemeler mümkün oluyor. BMW 118i, BMW 116d, BMW 218i Coupe ve 216d Active Tourer için 50 bin lira, 18 ay sıfır faiz oranlı kredi fırsatı 14 Haziran'a kadar sunulacak.
Etiketler: Borusan Otomotiv , 14 Haziran , Civic Sedan , Civic Hatchback , faiz , BMW , mini , Volkswagen Ticari Araç
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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