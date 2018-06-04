Yerli Isuzu D-Max üretimi başladı

Isuzu D-Max'in 7. neslinin üretimine başlandı. Yeni Isuzu D-Max'in Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan baz donanım versiyonu V-GO MT (4x2 ve 4x4), standart donanım seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max ürün gamını tamamlayan versiyonlar olarak dikkat çekiyor. Yeni 1.9 litrelik turbo dizel motor ile satışa sunulan D-Max, selefinde kullanılan 2.5 lt'lik çift turbolu motorla aynı güç oranını sunarak 164 HP ve 360 Nm tork üretiyor. Selefine göre daha sessiz olan yeni motor, aynı zamanda daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyodda rakiplerine oranla 10 bin TL'den başlayan MTV avantajlarıyla sunulan D-Max'in 5 yıl veya 100 bin km garantisi var.





HALİT BOLKAN