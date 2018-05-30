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ye cepten denetim

Tüketiciler cep telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile lerin üretim yöntemini, tarladan sofraya fiyat değişimini öğrenecek

Sebze-meyveye cepten denetim
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması'nı oluşturduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulamayla künyedeki karekodu okutarak, sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek" dedi. böylece bir nevi piyasa denetimi yapacağını söyleyen Tüfenkci, "Ayrıca vatandaşlar, ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek" diye konuştu. Tüfenkci, şöyle konuştu: "Tüketici karpuzun karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek."


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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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