Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması'nı oluşturduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulamayla künyedeki karekodu okutarak, sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek" dedi. Tüketicilerin böylece bir nevi piyasa denetimi yapacağını söyleyen Tüfenkci, "Ayrıca vatandaşlar, ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek" diye konuştu. Tüfenkci, şöyle konuştu: "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek."
Sebze-meyveye cepten denetim
Tüketiciler cep telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile sebze-meyvelerin üretim yöntemini, tarladan sofraya fiyat değişimini öğrenecek
Etiketler: mobil uygulamayla , Diyarbakır , Tüketicilerin , Sebze-meyve
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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