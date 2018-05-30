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Emeklilere çifte müjde

12.3 milyon emekliye çifte bayram müjdesi geldi. Bin lira 7-8 Haziran’da hesaplara yatırılacak. ve Bağ-Kur’luların emekli maaşları da erkene çekildi, ödemeler tarihlerinde yapılacak...

Emeklilere çifte müjde
Yaklaşık 12.3 milyon emekli 'na hem bin lira ikramiyesi hem de maaşı cepte girecek. Bin lira nin ödeme tarihi açıklandı, ve Bağ-Kur'lulara erken maaş müjdesi geldi.

SON RAKAMA GÖRE ÖDEME

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşı hem de ikramiye ödemelerini öne aldıklarını belirterek, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran'da ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran'da vereceğiz. Emekli Sandığı'ndaki emeklilerimizin maaşlarının ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 'da ödemelerini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre son rakamı 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran, 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran ve 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran tarihlerinde ödeme yapılacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi kısa süre önce yasalaşmıştı. İlk bin liralık ikramiye açıklanan takvime göre haftaya emeklilerin hesaplarına yatacak. Mevcut uygulamada, memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. SSK emeklilerine maaş ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Çalışma Bakanlığı'nın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri bayram öncesine çekilmiş oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE BAYRAM ÖNCESİ

İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödenekleri de Ramazan Bayramı öncesine çekildi. Bayramdan önce yaklaşık 440 bin işsiz vatandaşa yaklaşık 370 milyon liralık ödeme yapılacak.

Hazal ATEŞ
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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