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Çete yükseltti Merkez indirdi

Moody’s, S&P, Fitch ve Citi’den sonra da saldırıya geçti, 4.92’yi gördü. Ancak dolar önce 4.83’e, Merkez’in hamlesiyle de 4.55 liraya kadar geriledi

Çete yükseltti Merkez indirdi
Lobilerin para piyasaları üzerinden yaptığı saldırılar dün hız kazandı. 7 Mart'ta Moody's'in not indirimi ile başlayan, 1 Mayıs'ta gece yarısı S&P'nin de devreye girmesiyle hızlanan kur üzerinden seçim sonuçlarını etkileme çabasının aktörleri arasına son 2 günde yenileri eklendi. Önceki gün Fitch ve Citi'nin açıklamalarıyla yükseltilen tansiyon, dün de Commerzbank'ın raporuyla zirveye ulaştı.

3 PUANLIK ARTIŞ
Hacimsiz işlemlerle 4.92 liraya kadar yükselen , daha sonra gelen satışlarla 4.84 liraya geriledi. Ardından Merkez Bankası toplantı yaparak geç likidite penceresi borç verme oranını yüzde 13.5'ten 16.5'e yükseltti. Dolar, bankalararası piyasada 4.55 liraya kadar geriledi. Uzmanlar, borsadan yabancı çıkışı olmadığına dikkat çekerken, 29 Mart'ta yüzde 64.36 olan yabancı payının, şu anda yüzde 64.60'a ulaştığını belirtiyor. Tahvilbono piyasasına da 7 Mart'tan bu yana net yabancı girişi 670 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, yerli yatırımcının dolar satışını sürdürdüğü görüldü. Yerli yatırımcı 6 günde 3 milyar 349 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

BEKLENEN ADIM GELDİ
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Merkez Bankası'nın beklenen adımı attığını söyleyerek, "Merkez Bankası gerektiğinde araç bağımsızlığı ile ilgili her türlü tedbiri alabileceğine dair duruşunu ortaya koydu. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde 'nın ve ekonomi yönteminin almayı sürdüreceği ek tedbirleri dikkatle takip etmek gerekiyor" dedi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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