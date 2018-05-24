Çete yükseltti Merkez indirdi

Lobilerin para piyasaları üzerinden yaptığı saldırılar dün hız kazandı. 7 Mart'ta Moody's'in not indirimi ile başlayan, 1 Mayıs'ta gece yarısı S&P'nin de devreye girmesiyle hızlanan kur üzerinden seçim sonuçlarını etkileme çabasının aktörleri arasına son 2 günde yenileri eklendi. Önceki gün Fitch ve Citi'nin açıklamalarıyla yükseltilen tansiyon, dün de Commerzbank'ın raporuyla zirveye ulaştı.
3 PUANLIK ARTIŞ
Hacimsiz işlemlerle 4.92 liraya kadar yükselen dolar, daha sonra gelen satışlarla 4.84 liraya geriledi. Ardından Merkez Bankası toplantı yaparak geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13.5'ten 16.5'e yükseltti. Dolar, bankalararası piyasada 4.55 liraya kadar geriledi. Uzmanlar, borsadan yabancı çıkışı olmadığına dikkat çekerken, 29 Mart'ta yüzde 64.36 olan yabancı payının, şu anda yüzde 64.60'a ulaştığını belirtiyor. Tahvilbono piyasasına da 7 Mart'tan bu yana net yabancı girişi 670 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, yerli yatırımcının dolar satışını sürdürdüğü görüldü. Yerli yatırımcı 6 günde 3 milyar 349 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
BEKLENEN ADIM GELDİ
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Merkez Bankası'nın beklenen adımı attığını söyleyerek, "Merkez Bankası gerektiğinde araç bağımsızlığı ile ilgili her türlü tedbiri alabileceğine dair duruşunu ortaya koydu. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönteminin almayı sürdüreceği ek tedbirleri dikkatle takip etmek gerekiyor" dedi.
3 PUANLIK ARTIŞ
Hacimsiz işlemlerle 4.92 liraya kadar yükselen dolar, daha sonra gelen satışlarla 4.84 liraya geriledi. Ardından Merkez Bankası toplantı yaparak geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13.5'ten 16.5'e yükseltti. Dolar, bankalararası piyasada 4.55 liraya kadar geriledi. Uzmanlar, borsadan yabancı çıkışı olmadığına dikkat çekerken, 29 Mart'ta yüzde 64.36 olan yabancı payının, şu anda yüzde 64.60'a ulaştığını belirtiyor. Tahvilbono piyasasına da 7 Mart'tan bu yana net yabancı girişi 670 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, yerli yatırımcının dolar satışını sürdürdüğü görüldü. Yerli yatırımcı 6 günde 3 milyar 349 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
BEKLENEN ADIM GELDİ
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Merkez Bankası'nın beklenen adımı attığını söyleyerek, "Merkez Bankası gerektiğinde araç bağımsızlığı ile ilgili her türlü tedbiri alabileceğine dair duruşunu ortaya koydu. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönteminin almayı sürdüreceği ek tedbirleri dikkatle takip etmek gerekiyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.