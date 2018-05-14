Üreticiye tam destek

Bereketli Anadolu toprakları, ürün çeşitliliği ve milyonlarca üreticisiyle tarımsal üretimde Avrupa ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye, son 15 yılda tarım sektöründe büyüme ivmesi yakaladı. Üreticiler Türkiye ekonomisine desteğini yıldan yıla artırırken, hem devletten hem de bankalardan üreticilere tam destek geliyor. Bankalar üreticilerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırırken, pek çok ürün ve hizmet de sunuyor. İndirimli faiz oranları, masrafsız kredi seçenekleri üreticileri bekliyor. Üreticiye özel kart çıkartan da hasat döneminde ödeme imkanı sağlayan da var. Tarım bankacılığı birimi kuran bankalar, özel danışmanlık hizmeti de veriyor. İşyerleriyle anlaşma yapan bankalar, bu sayede üreticilerin işini kolaylaştırıyor, tarımsal girdi ihtiyaçlarını rahatça temin etmelerini sağlıyor. Üreticiye sağlanan devlet destekleri de tüm hızıyla sürüyor. Desteklerde bu yıl da kesenin ağzı açıldı. Devlet, Türkiye'nin dört bir yanında bitkisel üretimden hayvansal üretime, kırsal kalkınmadan yatırım projelerine kadar birçok kalemde yerli üreticiye özel destekler sağlıyor. Bu yıl üreticilere sağlanan destek 14.5 milyar lirayı buluyor.
14.5 MİLYAR TL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerli üreticiye 2003-2018 yılları arasında toplamda 117.4 milyarlık kaynak aktardığı belirtilirken, 2018'de verilecek 14.5 milyarlık desteğin, üreticilere 5 koldan sağlanacağını anlattı. Üreticiye verilen destekler şöyle:
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ: Mazot ve gübreden toprak analizine, organik tarımdan yem bitkileri üretimine kadar bitkisel alanda faaliyet gösteren üreticiye verilen destek bu yıl artırıldı. Bitkisel üretim destekleri kapsamında geçtiğimiz yıl 7.3 milyar verilirken, bu yılki tutar 7.8 milyar lirayı bulacak.
HAYVANCILIKTA NET İHRACATÇI HEDEFİ: Bakanlık, hayvancılıkta yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirmeyi ve bu alanda Türkiye'nin net ihracatçı ülke olması hedefiyle aşılamadan yem desteğine, ahır ağıl yapımından buzağı desteğine kadar birçok alanda 4 milyarlık hayvancılık desteği sağlıyor.
ÜRETİCİ YALNIZ BIRAKILMAYACAK: Üretim esnasında karşılaşılan riskler ve zararların telafi edilmesi noktasında da bakanlık üreticiyi yalnız bırakmayacak. Tarım sigortaları kapsamında bu yıl 958 milyon liralık kaynak da üreticiye aktarılacak.
BİNLERCE GENÇ TOPRAKLA BULUŞACAK: Hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi bu yıl da devam edecek. Bakanlık yaklaşık 17 bin genç çiftçiye 503 milyon liralık destek sağlayacak.
KIRSALDA 130 BİN EK İSTİHDAM
Kırsal kalkınma desteklerine geçen yıl 303 milyon liralık bütçe ayrılırken, bu yıl destek 4 katına çıkarılarak 1.2 milyarlık kaynak üreticiye aktarılacak. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında üreticilere ve yatırımcılara yüzde 50 hibe uygulaması bu yıl da devam edecek. KKYDP kapsamında 2006'dan bu yana 287 bin kırsal kalkınma projesine 3.5 milyar liralık hibe desteği verilerek 70 bin kişiye istihdam sağlandı. Bakanlık, son 3 yılda 3 milyar liralık hibe vermeyi hedefliyor. Kırsal kesimde IPARD-1 ile yaklaşık 11 bin proje desteklenerek 60 bin kişiye istihdam sağlandı. 2016-2020 arasında uygulanacak IPARD-2 ile yatırımcılara 1 milyar 45 milyon euro verilecek.
50 BİN ÇİFTÇİYE FATURA KOLAYLIĞI
Hükümetin hazırladığı ikinci bahar paketinden çiftçiye de müjde çıktı. Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcu bulunan 50 bine yakın çiftçiye iyi haber geldi. Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları takibe girmeden tahsil edilebilecek. Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli, elektrik enerji borcu bulunması halinde DSİ, elektrik dağıtım şirketi ya da perakende şirketince tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilecek. Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.
14.5 MİLYAR TL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerli üreticiye 2003-2018 yılları arasında toplamda 117.4 milyarlık kaynak aktardığı belirtilirken, 2018'de verilecek 14.5 milyarlık desteğin, üreticilere 5 koldan sağlanacağını anlattı. Üreticiye verilen destekler şöyle:
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ: Mazot ve gübreden toprak analizine, organik tarımdan yem bitkileri üretimine kadar bitkisel alanda faaliyet gösteren üreticiye verilen destek bu yıl artırıldı. Bitkisel üretim destekleri kapsamında geçtiğimiz yıl 7.3 milyar verilirken, bu yılki tutar 7.8 milyar lirayı bulacak.
HAYVANCILIKTA NET İHRACATÇI HEDEFİ: Bakanlık, hayvancılıkta yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirmeyi ve bu alanda Türkiye'nin net ihracatçı ülke olması hedefiyle aşılamadan yem desteğine, ahır ağıl yapımından buzağı desteğine kadar birçok alanda 4 milyarlık hayvancılık desteği sağlıyor.
ÜRETİCİ YALNIZ BIRAKILMAYACAK: Üretim esnasında karşılaşılan riskler ve zararların telafi edilmesi noktasında da bakanlık üreticiyi yalnız bırakmayacak. Tarım sigortaları kapsamında bu yıl 958 milyon liralık kaynak da üreticiye aktarılacak.
BİNLERCE GENÇ TOPRAKLA BULUŞACAK: Hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi bu yıl da devam edecek. Bakanlık yaklaşık 17 bin genç çiftçiye 503 milyon liralık destek sağlayacak.
KIRSALDA 130 BİN EK İSTİHDAM
Kırsal kalkınma desteklerine geçen yıl 303 milyon liralık bütçe ayrılırken, bu yıl destek 4 katına çıkarılarak 1.2 milyarlık kaynak üreticiye aktarılacak. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında üreticilere ve yatırımcılara yüzde 50 hibe uygulaması bu yıl da devam edecek. KKYDP kapsamında 2006'dan bu yana 287 bin kırsal kalkınma projesine 3.5 milyar liralık hibe desteği verilerek 70 bin kişiye istihdam sağlandı. Bakanlık, son 3 yılda 3 milyar liralık hibe vermeyi hedefliyor. Kırsal kesimde IPARD-1 ile yaklaşık 11 bin proje desteklenerek 60 bin kişiye istihdam sağlandı. 2016-2020 arasında uygulanacak IPARD-2 ile yatırımcılara 1 milyar 45 milyon euro verilecek.
50 BİN ÇİFTÇİYE FATURA KOLAYLIĞI
Hükümetin hazırladığı ikinci bahar paketinden çiftçiye de müjde çıktı. Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcu bulunan 50 bine yakın çiftçiye iyi haber geldi. Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları takibe girmeden tahsil edilebilecek. Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli, elektrik enerji borcu bulunması halinde DSİ, elektrik dağıtım şirketi ya da perakende şirketince tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilecek. Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.
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