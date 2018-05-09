Düğün bereketi

Düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftleri telaş sardı. Unutulmaz bir düğün hayal edenler, yer arayışını hızlandırdı. Özellikle seçimlerin 24 Haziran'a alınması ve Ramazan ayının gelmesiyle düğün tarihlerinde de buna göre değişiklikler yapıldı. İstanbul'daki Best Western Citadel Hotel'in Ziyafet Müdürü Tuğçe Gümüş, bu yıl yoğun talepler aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl olağanüstü bir yoğunluk yaşadık. 2018'e de iyi bir başlangıç yaptık ve şimdiden birçok tarihimiz tamamen doldu. Özellikle Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında müthiş bir talep söz konusu" dedi. Gümüş, şöyle konuştu: "Misafir memnuniyetine üst düzeyde önem veren işletme vizyonumuz sayesinde, gerek ürün kalitesinden, gerekse hizmet kalitesinden asla ödün vermiyoruz. İşini aşkla yapan personelimizle, hem davet sahiplerine hem de misafirlerimize beklentilerin üstünde güzel bir hizmet sunup, geleneklerimizi yenilikler ile harmanlayarak yolumuza devam ediyoruz."
Tuğçe Gümüş, bu yıl düğün için yaz dışında Eylül ve Ekim aylarının da tercih edildiğini söyledi.
Tuğçe Gümüş, bu yıl düğün için yaz dışında Eylül ve Ekim aylarının da tercih edildiğini söyledi.
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