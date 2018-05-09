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  1. Dumankaya ve Fiyapı’da mağdur kalmayacak
  2. Sabancı’dan yeni halka arz

bereketi

ve Ramazan tarihlerini sonbahara kaydırdı. ’in Ziyafet Müdürü , ‘Mayıs, Eylül ve Ekim aylarına talep yağdı’ dedi

Düğün bereketi
Düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftleri telaş sardı. Unutulmaz bir hayal edenler, yer arayışını hızlandırdı. Özellikle in 24 Haziran'a alınması ve Ramazan ayının gelmesiyle düğün tarihlerinde de buna göre değişiklikler yapıldı. 'daki Best Western Citadel Hotel'in Ziyafet Müdürü Tuğçe Gümüş, bu yıl yoğun talepler aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl olağanüstü bir yoğunluk yaşadık. 2018'e de iyi bir başlangıç yaptık ve şimdiden birçok tarihimiz tamamen doldu. Özellikle Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında müthiş bir talep söz konusu" dedi. Gümüş, şöyle konuştu: "Misafir memnuniyetine üst düzeyde önem veren işletme vizyonumuz sayesinde, gerek ürün kalitesinden, gerekse hizmet kalitesinden asla ödün vermiyoruz. İşini aşkla yapan personelimizle, hem davet sahiplerine hem de misafirlerimize beklentilerin üstünde güzel bir hizmet sunup, geleneklerimizi yenilikler ile harmanlayarak yolumuza devam ediyoruz."



, bu yıl düğün için yaz dışında Eylül ve Ekim aylarının da tercih edildiğini söyledi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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