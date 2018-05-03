En iyisi Cosmopolitan

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Turkcell ve 200'den fazla dijital iş ortağını bir araya getiren Turkcell Teknoloji Zirvesi ile 'nin en büyük teknoloji etkinliği gerçekleştirildi. Zirve kapsamında; modadan spora, yaşamdan eğlenceye, iş dünyasından hobiye, dekorasyondan mutfağa Türkiye'nin popüler yüzlerce dergi ve gazetelerini bulunduran Dergilik uygulamasında en popüler yayınlara ödüller dağıtıldı. Turkcell Dergilik uygulamasında kadın dergileri kategorisinde en beğenilen dergi olarak ödül, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Cosmopolitan Türkiye'nin oldu. Ödülü, Cosmopolitan Yayın Yönetmeni Özlem Kotan aldı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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