Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4.5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi. Baran, "Yiyecek ve içecek sektörünün üzerinden yük kalktı" dedi. Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmalarının çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Baran, şöyle devam etti: "10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarındaki komisyonlara yüzde 4.5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek ve içecek sektörünün üzerinden yük kalktı."
Yemek kartında tavan yüzde 4.5
Etiketler: Ticaret Odası , ATO , yemek kartı
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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