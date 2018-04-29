Emekliye ikili intibak

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umudu taşıyor. Anayasa Mahkemesi'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. Emeklilerin maaşlarının arasındaki farklılıkları gideren intibak için iki çalışma masada duruyor. Birincisinde ilk yasada olduğu gibi maaşlara 355 liraya ulaşan zam yapılması düşünülüyor. İkinci formüle göre ise en düşük emekli maaşının o yılki asgari ücrete eşitlenmesi düşünülüyor. Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Öncelikle bir yasa çıkarılacak, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.
LİMİT ASGARİ ÜCRET
İkinci formüle göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş limitinin belirlenmesi düşünülüyor. Ülkemizde en düşük emekliaylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor. Hem emekli dernekleri hem de TESK, en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor. Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.
LİMİT ASGARİ ÜCRET
İkinci formüle göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş limitinin belirlenmesi düşünülüyor. Ülkemizde en düşük emekliaylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor. Hem emekli dernekleri hem de TESK, en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor. Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.