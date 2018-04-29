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Emekliye ikili

farklılıklarının düzelmesi için bekleyen emekliler için iki ayrı hesap yapılıyor. Birincisinde maaşlara 355 liraya varan olacak. ikincisinde ise en düşük maaş 1603 lira ile eşit hale gelecek

Emekliye ikili intibak
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, umudu taşıyor. 'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. Emeklilerin larının arasındaki farklılıkları gideren intibak için iki çalışma masada duruyor. Birincisinde ilk yasada olduğu gibi maaşlara 355 liraya ulaşan yapılması düşünülüyor. İkinci formüle göre ise en düşük nın o yılki e eşitlenmesi düşünülüyor. Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Öncelikle bir yasa çıkarılacak, ardından da Çalışma ve Bakanlığı ile detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.

LİMİT ASGARİ ÜCRET
İkinci formüle göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş limitinin belirlenmesi düşünülüyor. Ülkemizde en düşük emekliaylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor. Hem emekli dernekleri hem de , en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor. Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.
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