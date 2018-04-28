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En büyüğü ’te

150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yelkenli yat , ’e geldi. 93 metrelik yat, lüks donanımları ile dikkat çekti

En büyüğü Marmaris’te
CAYMAN Adaları bayraklı 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat '' 'e geldi. 'ın Port Said Limanı'ndan gelerek Marmaris Curise Port Limanı'na bağlanan 93 metre uzunluğundaki yat, 93 metre uzunluğundaki Bermuda teçhizatlı yelkenleriyle dikkat çekti. Üst bina ve gövdesi alüminyumdan yapılmış olan, adı 'Şafak vakti Yunan tanrıçası' anlamına gelen 'EOS'ta, 21 mürettebat bulunuyor. Lüks yelkenli, 16 kişilik konuk kapasitesine sahip bulunuyor. EOS, lüks donanımları ve gücünün yanı sıra ihtişamıyla da ön plana çıkıyor. Lüks yelkenlinin Marmaris'te yakıt ve gıda ikmali yaptığı öğrenildi.



Yatın içinde havuz ve dinlenme alanları var.



ta her türlü konfor düşünülmüş.



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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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