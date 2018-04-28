En büyüğü Marmaris’te

CAYMAN Adaları bayraklı 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat 'EOS' Marmaris'e geldi. Mısır'ın Port Said Limanı'ndan gelerek Marmaris Curise Port Limanı'na bağlanan 93 metre uzunluğundaki yat, 93 metre uzunluğundaki Bermuda teçhizatlı yelkenleriyle dikkat çekti. Üst bina ve gövdesi alüminyumdan yapılmış olan, adı 'Şafak vakti Yunan tanrıçası' anlamına gelen 'EOS'ta, 21 mürettebat bulunuyor. Lüks yelkenli, 16 kişilik konuk kapasitesine sahip bulunuyor. EOS, lüks donanımları ve gücünün yanı sıra ihtişamıyla da ön plana çıkıyor. Lüks yelkenlinin Marmaris'te yakıt ve gıda ikmali yaptığı öğrenildi.
Yatın içinde havuz ve dinlenme alanları var.
Lüks yatta her türlü konfor düşünülmüş.
Yatın içinde havuz ve dinlenme alanları var.
Lüks yatta her türlü konfor düşünülmüş.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.