Turizme yabancı dopingi

Türkiye'nin güvenli ülke imajını tazelemesi, turizm verilerinde de kendini göstermeye başladı. Erken rezervasyonlarda görülen yabancı turist artışı dikkat çekti. Ukraynalı tatilcilerin gözdesi Türkiye olurken, İngilizler'in rezervasyonlarının da yüzde 84 arttığı gözlendi. Türkiye Otelciler Birliği Ukrayna raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamaların turizm alanında sunduğu önemli fırsatların meyve vermeye başladığı belirtildi. Ukraynalılar'ın 2017'de 1 milyon 284 bin kişiyle tatil için en fazla tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğu, geçen yıl Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısının ise 270 bin kişiye ulaştığı ifade edildi. Raporda, bu yıl Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyona ulaşmasının, Türkiye'den gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörüldüğü vurgulandı.
İNGİLİZLER KATLADI
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook da, bu yıl Türkiye'ye yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 84 artış kaydedildiğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'ye yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 61'ini ailelerin oluşturduğu bildirilerek, "İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye şu anda rezervasyonlarda üçüncü sırada" denildi.
ERKEN SEÇİM İADESİ
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Mücbir sebep ilkesi gereği seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinde ücretleri geri ödüyoruz" dedi. Seçim dönemi kapsamında şu ana kadar yüzde 50 rezervasyon iptali aldıklarını anlatan Polatoğlu, bu oranın yüzde 90'ı bulacağını kaydetti.
İNGİLİZLER KATLADI
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook da, bu yıl Türkiye'ye yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 84 artış kaydedildiğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'ye yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 61'ini ailelerin oluşturduğu bildirilerek, "İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye şu anda rezervasyonlarda üçüncü sırada" denildi.
ERKEN SEÇİM İADESİ
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Mücbir sebep ilkesi gereği seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinde ücretleri geri ödüyoruz" dedi. Seçim dönemi kapsamında şu ana kadar yüzde 50 rezervasyon iptali aldıklarını anlatan Polatoğlu, bu oranın yüzde 90'ı bulacağını kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.