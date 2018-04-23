10 dev projeden 6 tanesi Türkiye’de

24 Haziran seçiminin ardından Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlanacak. Daha etkin ve hızlı karar alma imkanı veren yeni sistemle Türkiye'nin dev vizyon projeleri de hız kazanacak. 29 Ekim'de İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk etabı hizmete alınacak. Yeni dönemde vizyon projeleri açısından ilk adım ise Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması olacak. İşte yeni dönemde hız kazanacak vizyon projelerden bazıları:
İstanbul'un 3. Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de hizmete alınacak. İlk etap yıllık 90 milyon yolcuya hizmet verecek. 2023'te asgari 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
Temeli 18 Mart'ta atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 5.5 yılda tamamlanacak.
Ankara-İzmir YHT Projesi, 2020'de hizmete girecek. Ankara- Sivas YHT Projesi ise yıl sonu itibarıyla bitirilecek. Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi 2019'da bitecek. Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi bu yıl devreye girecek. 6 milyar liralık Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi 2023'te tamamlanacak.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolu 2020'de bitecek. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri Kesimi, 3 yıl sonra hizmete açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi de aynı dönemde hizmete girecek.
3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin 5 yıl sonra devreye girmesi planlanıyor.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023'te hizmete girmesi hedefleniyor.
Dünyanın 10 dev projesinin 6'sının Türkiye'de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar bu ülkede hep hizmetleriyle anılan hükümetler kurduk. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminin özellikle çerçevesini farklı oluşturacağı bir dönemin içerisinde olacağız" dedi.
Hasan AY
İstanbul'un 3. Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de hizmete alınacak. İlk etap yıllık 90 milyon yolcuya hizmet verecek. 2023'te asgari 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
Temeli 18 Mart'ta atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 5.5 yılda tamamlanacak.
Ankara-İzmir YHT Projesi, 2020'de hizmete girecek. Ankara- Sivas YHT Projesi ise yıl sonu itibarıyla bitirilecek. Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi 2019'da bitecek. Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi bu yıl devreye girecek. 6 milyar liralık Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi 2023'te tamamlanacak.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolu 2020'de bitecek. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri Kesimi, 3 yıl sonra hizmete açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi de aynı dönemde hizmete girecek.
3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin 5 yıl sonra devreye girmesi planlanıyor.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023'te hizmete girmesi hedefleniyor.
Dünyanın 10 dev projesinin 6'sının Türkiye'de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar bu ülkede hep hizmetleriyle anılan hükümetler kurduk. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminin özellikle çerçevesini farklı oluşturacağı bir dönemin içerisinde olacağız" dedi.
Hasan AY
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