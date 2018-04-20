Ticari araç sahibine vergi müjdesi

Taksi, dolmuş ve minibüs gibi ticari plaka sahipleri bu plakaları elden çıkarmaları esnasında artık gelir vergisi ödemeyecek. Yeni yasal düzenleme ile taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, "Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak" dedi.
- 20 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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