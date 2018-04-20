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araç sahibine müjdesi

Ticari araç sahibine vergi müjdesi
Taksi, dolmuş ve minibüs gibi plaka sahipleri bu plakaları elden çıkarmaları esnasında artık gelir si ödemeyecek. Yeni yasal düzenleme ile taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, "Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak" dedi.
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