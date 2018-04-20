Teknik Yapı Yücelpark’la ailelere göz kıprıyor

Teknik Yapı, İstanbul Kartal'da yeni bir projeye daha start verdi. 650 milyon lira yatırım değerine sahip bulunan Yücelpark'ta daire fiyatları 329 bin liradan, metrekare fiyatları ise 6 bin 135 liradan başlıyor. Daireler; yüzde 5 peşin, 12, 24 ve 36 aylarda yüzde 5 ara ödeme yapmak koşuluyla yüzde 80 oranında kredilendiriliyor. Kredili satışlarda vadeye göre aylık yüzde 0.18'den başlayan faiz oranları uygulanıyor. Aynı peşinat ve ara ödemeyle 120 ay gibi uzun vadeyi tercih edenler için ise faiz oranı aylık yüzde 0.93'e çıkıyor. Ayrıca Teknik Yapı bünyesinde 12 aya kadar sıfır faiz veya değişen vadeye göre yüzde 0.10 ile 0.75 vade farklarıyla 50 aya varan taksit imkanı sunuluyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, 22 bin metrekare arsa üzerinde 10 blok halinde inşa edilen Yücelpark'ta; 825'i konut ve homeofis, 17'si ticari ünite olmak üzere toplam 842 bağımsız bölüm yer alıyor. Daire büyüklüklerinin 46 ile 158 metrekare arasında değiştiği projede; 1+1 daireler 329 bin liradan, 2+1'ler 523 bin 600 liradan, 3+1'ler 725 bin 600 liradan, 4+1'ler ise 1 milyon 81 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Dairelerin Haziran 2021 tarihinden itibaren teslim edilmesi planlanıyor.
SAHİLE 900 METRE
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, şirketin Kartal'da daha önce hayata geçirdiği 9 kentsel dönüşüm projesini büyük sanayi tesislerinin yerine inşa ettiğini belirterek, bölgede İlk kez yaşayan bir sitede dönüşüm yapacaklarını söyledi. Projeyi, aile odaklı ve oturum amaçlı bir site olarak tasarladıklarını kaydeden Umut Durbakayım, yatırım amacıyla konut almak isteyenler için ise projede 1+1 ve 2+1 home-ofislerden oluşan bir blok yer alacağını anlattı. Umut Durbakayım, yüzde 75'i yeşil alanlara ayrılan sitede, özellikle çocuklu ailelere yönelik sosyal donatı alanlarına yer verdiklerini vurguladı. Umut Durbakayım, Kartal Cevizli minibüs caddesi üzerinde, denize 900 metre mesafede yer alan Yücelpark'ın önümüzde yıllarda devreye gelmesi beklenen hızlı tren hattı ve istasyonunun hemen yanında yer aldığını da kaydetti.
'KONUT ALMANIN TAM ZAMANI'
■ TEKNİK Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimin piyasalara hemen ve olumlu yansıdığını belirterek, "Bu etkiyi dolardaki düşüş ve borsada tahtalardaki yeşile dönüşle hissettik. Bu, konuta da yansıyacak" dedi. Türk ekonomisinin artık seçim gibi olağanüstü durumlardan fazla etkilenmediğini ifade eden Nazmi Durbakayım, "Seçim geçer, ticaret devam eder. En kötüsü belirsizlik, o da erken seçim kararıyla ortadan kalktı" diye konuştu. Bu olumlu havanın etkisiyle konut satışlarında bir hareketlenme olacağını dile getiren Nazmi Durbakayım, piyasanın rahatlamasıyla uzun süredir devam eden maliyet artışlarının da fiyatlara yansımaya başlayacağını vurguladı. Durbakayım, "Şu anda konut almak için en uygun zaman" dedi.
YAVUZ KARAMAN
SAHİLE 900 METRE
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, şirketin Kartal'da daha önce hayata geçirdiği 9 kentsel dönüşüm projesini büyük sanayi tesislerinin yerine inşa ettiğini belirterek, bölgede İlk kez yaşayan bir sitede dönüşüm yapacaklarını söyledi. Projeyi, aile odaklı ve oturum amaçlı bir site olarak tasarladıklarını kaydeden Umut Durbakayım, yatırım amacıyla konut almak isteyenler için ise projede 1+1 ve 2+1 home-ofislerden oluşan bir blok yer alacağını anlattı. Umut Durbakayım, yüzde 75'i yeşil alanlara ayrılan sitede, özellikle çocuklu ailelere yönelik sosyal donatı alanlarına yer verdiklerini vurguladı. Umut Durbakayım, Kartal Cevizli minibüs caddesi üzerinde, denize 900 metre mesafede yer alan Yücelpark'ın önümüzde yıllarda devreye gelmesi beklenen hızlı tren hattı ve istasyonunun hemen yanında yer aldığını da kaydetti.
'KONUT ALMANIN TAM ZAMANI'
■ TEKNİK Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimin piyasalara hemen ve olumlu yansıdığını belirterek, "Bu etkiyi dolardaki düşüş ve borsada tahtalardaki yeşile dönüşle hissettik. Bu, konuta da yansıyacak" dedi. Türk ekonomisinin artık seçim gibi olağanüstü durumlardan fazla etkilenmediğini ifade eden Nazmi Durbakayım, "Seçim geçer, ticaret devam eder. En kötüsü belirsizlik, o da erken seçim kararıyla ortadan kalktı" diye konuştu. Bu olumlu havanın etkisiyle konut satışlarında bir hareketlenme olacağını dile getiren Nazmi Durbakayım, piyasanın rahatlamasıyla uzun süredir devam eden maliyet artışlarının da fiyatlara yansımaya başlayacağını vurguladı. Durbakayım, "Şu anda konut almak için en uygun zaman" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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