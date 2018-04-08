Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasından sonra kumarbazların adresi, komşu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan ve KKTC oldu. Uçakla ve feribot seferleri ile seyahat edilen Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ile araç ve yaya geçilerek ulaşılan Artvin'de, Türkiye sınırına 17 kilometre mesafedeki Gürcistan'ın Batum kenti ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki Bulgaristan'ın Svilengrad kenti, Türk vatandaşlarının akınına uğruyor.
Kumar ve eğlence hayatına tüm birikimlerini harcayan vatandaşlar ev, arsa, otomobil, hatta ahırındaki inekleri bile satıyor, kredi için bankalara başvuruyor. Kumar tutkunlarının yaşadıklarına şahit olan yakınları ortaya çıkan dramları anlatarak uyarılarda bulunuyor. Birçok insanın evinin dağıldığını belirten vatandaşlar, "Bankadan kredi çekip gidenler dönüşte çorba parası bulamıyor" dediler. Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı.
VİZE PARASINI ÖDÜYOR
Büyük tur organizasyon firmaları ise Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerine cazip turlar düzenliyor. Bazıları, Schengen vize işlemlerinin kumarhaneler tarafından ücretsiz olarak yapıldığını belirtirken, bazı operatörler de konaklamaları ücretsiz olarak sunuyor.
KKTC'YE ÖZEL JET
Yıllık 2 milyar 500 milyon liralık kumar ekonomisi oluşan KKTC'ye, Türkiye'den yıllık 600 bin dolayında turist, kumar oynamak için gidiyor. 29 kumarhanenin bulunduğu Ada'da, sektörde 7 bin 500 dolayında kişi çalışıyor. Ülkedeki kumarhanelere gidenlerin yüzde 60'ı Türk vatandaşları oluştururken, Girne ve Gazimağusa bölgelerine yayılan kumarhaneler, özel turlarla oyuncu ağırlıyor. Kumarhaneler, iyi oyunculara başta yol ve konaklama masrafları olmak üzere birçok jestler yapıyor, özel jet kaldırılarak oyuncular Ada'ya getiriliyor. Kumarhaneler her hafta sonu da Türkiye'den bir sanatçıyı sahneye çıkarıyor.
İLK ADRES SVİLENGRAD
Türkiye'nin batısında yer alan Bulgaristan, Türk vatandaşlarının kumar için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Kumar tutkunu vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra 10 kilometre mesafedeki Svilengrad kentine gidiyor. Türk müşteriler artınca oteller Türk sanatçılara konser verdiriyor.
Kumar ve eğlence hayatına tüm birikimlerini harcayan vatandaşlar ev, arsa, otomobil, hatta ahırındaki inekleri bile satıyor, kredi için bankalara başvuruyor. Kumar tutkunlarının yaşadıklarına şahit olan yakınları ortaya çıkan dramları anlatarak uyarılarda bulunuyor. Birçok insanın evinin dağıldığını belirten vatandaşlar, "Bankadan kredi çekip gidenler dönüşte çorba parası bulamıyor" dediler. Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı.
VİZE PARASINI ÖDÜYOR
Büyük tur organizasyon firmaları ise Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerine cazip turlar düzenliyor. Bazıları, Schengen vize işlemlerinin kumarhaneler tarafından ücretsiz olarak yapıldığını belirtirken, bazı operatörler de konaklamaları ücretsiz olarak sunuyor.
KKTC'YE ÖZEL JET
Yıllık 2 milyar 500 milyon liralık kumar ekonomisi oluşan KKTC'ye, Türkiye'den yıllık 600 bin dolayında turist, kumar oynamak için gidiyor. 29 kumarhanenin bulunduğu Ada'da, sektörde 7 bin 500 dolayında kişi çalışıyor. Ülkedeki kumarhanelere gidenlerin yüzde 60'ı Türk vatandaşları oluştururken, Girne ve Gazimağusa bölgelerine yayılan kumarhaneler, özel turlarla oyuncu ağırlıyor. Kumarhaneler, iyi oyunculara başta yol ve konaklama masrafları olmak üzere birçok jestler yapıyor, özel jet kaldırılarak oyuncular Ada'ya getiriliyor. Kumarhaneler her hafta sonu da Türkiye'den bir sanatçıyı sahneye çıkarıyor.
İLK ADRES SVİLENGRAD
Türkiye'nin batısında yer alan Bulgaristan, Türk vatandaşlarının kumar için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Kumar tutkunu vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra 10 kilometre mesafedeki Svilengrad kentine gidiyor. Türk müşteriler artınca oteller Türk sanatçılara konser verdiriyor.
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