Torba yasayla gençlere önemli müjdeler çıktı. 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek. Yeni işe alınan eleman genç ve kadın ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak. İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek. Sigortalı sayılmaları, maaşın kesilmesini gerektirmeyecek. Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek. Sigortalı sayılmaları, maaşın kesilmesini gerektirmeyecek. Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.