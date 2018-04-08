Düğün mevsimi yaklaşırken vatandaşlara bir müjde de İstanbul Kuyumcular Odası'ndan (İKO) geldi. İKO Başkanı Mustafa Atayık, altın satışında 4 taksitin yeterli olmadığını belirterek, ""Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Bankalarla anlaştık, yakın zamanda deklare edeceğiz. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek" diye konuştu.
Mustafa Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin halihazırda bazı elektronik mağazalarında olduğunu söyledi.
37 SANİYEDE KREDİ
Kuyumcuya giden vatandaşın, gerekli bilgileri verdiği anda bankaya gitmeden sadece 37 saniyede ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini ifade eden Atayık, kuyumcuların, müşterinin TC numarasını alarak sisteme gireceğini bildirdi. Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık, "Özellikle 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından daha düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.
Mustafa Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin halihazırda bazı elektronik mağazalarında olduğunu söyledi.
37 SANİYEDE KREDİ
Kuyumcuya giden vatandaşın, gerekli bilgileri verdiği anda bankaya gitmeden sadece 37 saniyede ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini ifade eden Atayık, kuyumcuların, müşterinin TC numarasını alarak sisteme gireceğini bildirdi. Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık, "Özellikle 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından daha düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.