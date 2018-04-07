MEDİPOL Eğitim Sağlık Grubu himayesinde Beyin Pili Hastaları Derneği tarafından Parkinson hastalarının 'büyük buluşması' gerçekleşiyor. Çoğunluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Dr. Ali Zırh'ın beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışından 250'yi aşkın hasta aynı salonda buluşarak Türkiye'de tıp alanındaki ilk 'Guinness Dünya Rekoru'na imza atacak. '11 Nisan Dünya Parkinson Günü' öncesinde Parkinson'a dikkat çekilmek üzere bugün Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Guinness Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural dünya rekorunu ilan edecek. Etkinlik kapsamında beyin pili ameliyatı olmuş hastalardan oluşan 'BeyPilDer Perküsyon Takımı', Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi üyesi dansçılarla birlikte performans sergileyecek. Kendisi de beyin pili takılı bir Parkinson hastası olan orkestra şefi Durul Gence de solo perküsyon performansı gerçekleştirecek.
Rekor buluşması
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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