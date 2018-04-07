Peker Holding Avrupa ’da gaza bastı

Bomonti'deki projeleriyle öne çıkan ve son dönemde Almanya ve İngiltere'deki arazi geliştirme faaliyetleriyle adından söz ettiren Peker Holding, yurt dışında yatırımlarına hız verme kararı aldı. Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, bugüne kadar Almanya ve İngiltere'de 14 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Hızımız ve gücümüzle Avrupalılar'ı şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün akıncılarıyız. Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Bugün büyük Türk firmalarının, İngiltere ve Almanya'da proje yapmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Buradaki tecrübemizle, onlara her türlü konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.
Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker
PORTFÖYÜ GENİŞ
Şirket olarak arsa temini ve proje geliştirme konusunda faaliyet gösterdiklerini anlatan Peker, Türkiye'deki markalı konut üreticilerinin en önemli iş ortağı olduklarını söyledi. 6 yıl önce yurt dışına açılma kararı verdiklerini ve ilk projelerini yerel bir ortakla İngiltere'de hayata geçirdiklerini anlatan Peker, "Londra'nın ardından Almanya'da özellikle Duesseldorf bölgesinde arazi ve proje geliştirmeye karar verdik. Bugün de hem İngiltere hem de Almanya'da projelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Türkiye'de ise bugüne kadar birçok markalı konut üreticisiyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Peker, portföylerindeki arsalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çamlıca'daki 10 bin 600 metrekarelik arsamız için çok sayıda üniversite, yurt, hastane ve markalı konut geliştiricisiyle temas halindeyiz. Maslak'taki arsamıza Türkiye'nin en büyük hastaneleri ilgi gösteriyor. Diğer bir arsamız da Tekirdağ'da, yaklaşık 750 dönümlük arazimiz için geliştirme süreçlerini başlattık."
YAVUZ KARAMAN
Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker
PORTFÖYÜ GENİŞ
Şirket olarak arsa temini ve proje geliştirme konusunda faaliyet gösterdiklerini anlatan Peker, Türkiye'deki markalı konut üreticilerinin en önemli iş ortağı olduklarını söyledi. 6 yıl önce yurt dışına açılma kararı verdiklerini ve ilk projelerini yerel bir ortakla İngiltere'de hayata geçirdiklerini anlatan Peker, "Londra'nın ardından Almanya'da özellikle Duesseldorf bölgesinde arazi ve proje geliştirmeye karar verdik. Bugün de hem İngiltere hem de Almanya'da projelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Türkiye'de ise bugüne kadar birçok markalı konut üreticisiyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Peker, portföylerindeki arsalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çamlıca'daki 10 bin 600 metrekarelik arsamız için çok sayıda üniversite, yurt, hastane ve markalı konut geliştiricisiyle temas halindeyiz. Maslak'taki arsamıza Türkiye'nin en büyük hastaneleri ilgi gösteriyor. Diğer bir arsamız da Tekirdağ'da, yaklaşık 750 dönümlük arazimiz için geliştirme süreçlerini başlattık."
YAVUZ KARAMAN
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