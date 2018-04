İTO’da yenilik rüzgarı

AVDAGİÇ

400 bini aşkın üyesiyle en büyük odası olan'nda ( İTO ), yeni başkanın belirleneceği seçim ler'da yapılacak. Seçim tarihi yaklaşırken; başkanlık için adaylığını açıklayanprojelerini ve vizyonunu TAKVİM'e anlattı. İstanbul iş dünyasının adeta konsensüsle İTO başkan adayı olarak desteğini aldığını belirten Avdagiç; "İTO'nun 400 bini aşan üyesi var. Bu üyeler ticaret yapıyor, aş üretiyor, iş üretiyor. Üyelerimiz, ülkemizin bugünlere gelmesinde büyük emek sarf etti. Türkiye 'nin hedefleri ve ülkemizin küresel rekabetteki dinamosu ticarettir, üyelerimizdir. İTO'ya; markalaşma, inovasyon, e-ticaret, uluslararası rekabet konularındabir yönetişim anlayışı getirmeyi planlıyoruz. Dünya ticaret liginde de ülkemizin bayrağını şampiyonluk kürsülerine taşımak istiyoruz" dedi. MÜSİAD , TÜMSİAD, ASKON, PAGEV,EVSİD gibi kurumların desteklediğikurumsal kimliğiyle adaylığınıdestekleyen STK'ların yanında, pek çokSTK'nın seçim çalışmalarına katkı sunduğunuifade etti. Avdagiç, "81 komitenin her biriiçin 15 kişi çalışıyor. Destek ve görüşmetalepleri 7/24 esasıyla ancak karşılanabiliyor.Bu büyük teveccüh için herkese çok teşekkürediyorum. Bu destek sorumluluğumuzu birkat daha artırıyor. Bunun gereğini inşallah ifaedeceğiz" diye konuştu.Dünya ticaretinin yeni araçlar ve yeni kavramlar ekseninde şekilleneceğinin altını çizen Avdagiç, şunları söyledi: "Bir şeyin adını koymak çok önemlidir. Adı belirleyen her zaman bir adım öndedir. Yeniden kurulan bu yeni dünyada gerek patent, gerek mevzuat, gerek marka, gerekse hukuki düzenleme anlamında, İTO'nun bir adım öne çıkması kaçınılmazdır. Bir adım öne çıkmazsak, bin adım geride kalırız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendisini lider ülke vizyonuyla yeniden tanımlıyor.gerçekleştirmek için İTO'nun yeterli donanım, insan kaynağı, tecrübe ve bilgiye sahip olduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle konuştu: " İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknopark, Dünya Ticaret Merkezi gibi İTO'nun markaları, yeni dönem de rekabetçi ticaret ve İTO üyeleri eksenli bir anlayışla yönetilecek. Sadece bu kurumlarımızın donanımıyla bile hedeflerimize ulaşmamız mümkün. Bakış açımızı güncelleyerek bunu başaracağız."başkanlığı için çalışan İTO Platformu'nun, 9 Nisan'da yapılacak seçimleri, İTO için yeni bir milat olarak değerlendirdiğine değinen Avdagiç; şunları söyledi: "Biz ticaret erbabıyız. Ahilikten beslenen edebimiz, adabımız var. İTO seçimlerine bu adapla yaklaşıyoruz.Çıkacağımız yolda böyle bir başlangıç hepimize moral verecektir. Bunun için, üye olan herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlere katılan her üyemizin; İTO için, hedeflerimiz için, ülkemiz için ömür sermayesinden sermaye yatırmış olacağına inanıyorum."1959 yılında Zenica'da (Bosna-Hersek) doğdu. Evli ve 2 çocuk babası, iyi derecede İngilizce ve Boşnakça biliyor. Makina mühendisi (İTÜ), İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programı'nı derece ile tamamladı (İstanbul Üniversitesi). MÜSİAD kurucu üyesi, Genel Başkan Yardımcısı (9 yıl). 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanı. İTO Meclis Başkanı (2013- Devam). İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi. Birçok dernek ve vakıfta da yönetici.