İhracatçıya yeni kolaylık geldi

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve evraklara erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için 'www.kolaydestek.gov.tr' sitesi hizmete sunuldu. Sitede her destek, görsel olarak anlatılıyor. Belgeler firmalara hazır sunuluyor. Firmalara ise, gerekli belgeleri indirerek, sitenin yönlendirdiği yere başvurularını yapmak ve destek ödemelerini almak kalıyor. İnternet sitesinde, Ekonomi Bakanı NihatZeybekci'nin ihracatçı firmalara yönelik çağrısı da yer alıyor.
İNTERNETTEN BAŞVURU Bakan Zeybekci, çağrısında, yeni internet sitesi sayesinde Bakanlığının tüm destekleri hakkında kolayca bilgiye erişilebileceğini belirterek, burada nasıl başvuru yapılabileceğinin ve püf noktalarının adım adım anlatıldığını bildirdi. "Değerli ihracatçı meslektaşım, bu destekler sizin için bir lütuf değil, bu ülkenin firmaları olarak sizin hakkınız" ifadesini kullanan Zeybekci, "Gelin, hiç vakit kaybetmeden desteklerimizden faydalanmaya başlayın. İhracat milli bir meseledir. Biz bu yolda tüm imkanlarımızla sizi desteklemeye varız" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada 1Nisan'dan itibaren yapılacak ihracat destek müracaatları, firmaların kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri üzerinden elektronik imzalı olarak elektronik ortamdaalınmaya başlanacak. Bu tarihten itibaren kağıt ortamında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ekonomi Bakanlığı, bu uygulamayla başvuru süreçlerinin hızlanmasını, devlet desteklerinde hizmet kalitesinin artırılmasını ve uygulamada etkinlik sağlanmasını hedefliyor.
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